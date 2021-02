Med 4861 opravljenimi PCR-testi so v petek potrdili 948 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih izvidov pa znaša 19,5 odstotka. Umrlo je trinajst bolnikov.

V bolnišnici se trenutno zdravi 513 bolnikov s covid-19, kar je 26 manj kot dan prej, intenzivno nego potrebuje najmanj ljudi po 28. oktobru lani, 95 bolnikov. Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno aktivno okuženih 10.581 ljudi v Sloveniji. Sedemdnevno povprečje okužb je trenutno 763.

Južnoafriški sev

Včeraj so v mariborski regiji potrdili prvi primer južnoafriške različice novega koronavirusa v Sloveniji pri posamezniku, ki se je ravno vrnil iz Afrike, je potrdil minister za zdravje Janez Poklukar. »Epidemiologi zagotavljajo, da so na terenu prepoznani vsi visokorizični kontakti, ki so v karanteni, oboleli prepoznani in v samoizolaciji, tako da zaenkrat dodatni ukrepi niso potrebni,« je navedel. Zaenkrat je znano, da se ta sev bistveno hitreje širi od seva, ki ga imamo v največjem odstotku trenutno pri nas. »Nekateri viri opisujejo tudi težje poteke, drugi podatki pa govorijo o tem, da v kolikor je nekdo prebolel oziroma se cepil, praviloma lahko zboli za tem sevom, vendar naj bi bile te okužbe blažje oblike. Več od tega zaenkrat ni znanega,« je dejal.