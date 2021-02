Zoran Zupančič po stopinjah Gorana Janusa

Čeprav sta minila šele prva dva dneva od enajstih na 42. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu v Nemčiji, je že najuspešnejše v zgodovini slovenskih nastopov. Slovenija ima že komplet kolajn: zlato skakalke Eme Klinec na srednji skakalnici, srebro ženske skakalne reprezentance na ekipni tekmi in bron smučarske tekačice Anamarije Lampič v sprintu. Slovenija je imela do letos devet odličij s svetovnih prvenstev, najboljši izkupiček z enega šampionata pa sta bili po dve kolajni iz Oberstdorfa 2005 in Predazza 2013.