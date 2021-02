Cepilni turizem se krepi, dvomi prav tako

Medtem ko Evropska unija še čaka na zadostno pošiljko naročenih cepiv, nekatere države prehitevajo z dobavo neregistriranih kitajskih ali ruskih cepiv. V Srbiji naj bi se smeli cepiti tudi tujci. Vsi, ki so po prehitevalnem pasu prišli do zaščite, se utegnejo doma in na tujem znajti v privilegiranem položaju.