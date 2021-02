Olimpija je pomlad začela z zaostankom treh točk za Mariborom, po treh tekmah je že imela prednost dveh točk, v derbi gre izenačena z Mariborom, a z drugega mesta. Na zadnjih dveh tekmah z Aluminijem in Domžalami je zgolj remizirala brez golov. Popotnica za derbi ni najboljša, saj Ljubljančane tare neučinkovitost.

Vombergar še zunaj forme

»Glede na to, kako se je ekipa oblikovala na novo, bi zgrabil z obema rokama, če bi mi pred začetkom ponudili start z osmimi točkami na štirih tekmah. Čeprav je bila možnost še za kakšno točko več, sem kar zadovoljen. V slačilnici je pozitivna energija. Še vedno smo neporaženi, a Olimpija želi zmagati na vsaki tekmi,« je realen trener Olimpije Goran Stanković, ki se je na zadnjih treningih največ ukvarjal z odpravljanjem neučinkovitosti. Na Đorđa Ivanovića tekmeci posebej pazijo, Andrej Vombergar pa še ni ujel strelske forme, a soigralci so prepričani, da se mu bo kmalu odprlo, saj prihaja v priložnosti.

Proti Domžalam se je zelo poznala odsotnost bojevitih vezistov Timija Maxa Elšnika (kartoni) in Nina Pungarška (poškodba), saj Vitja Valenčič in Nik Kupun še lovita tekmovalni ritem po poškodbah, medtem ko se novinec Ante Čorić potrebuje še nekaj časa, da se uigra z ekipo. Za Stankovića bo tekma prvi veliki derbi z Mariborom, ima pa izkušnje z malih derbijev mladinskih ekip. »Priprava je enaka kot za vsako drugo tekmo, a derbi ima posebno draž, saj je v njem veliko čustev. Veselimo se tekme, škoda, da ne bo gledalcev. Naredili smo analizo Maribora kot ekipe in vsakega posameznika. V Maribor gremo po zmago. Derbiji se ne igrajo, ampak se zmagujejo,« je odločen 42-letni rojeni Ljubljančan iz Šiške. V ljubljanskem taboru zatrjujejo, da se ne obremenjujejo z zadnjimi dogodki v Mariboru, ampak jih jemljejo kot sestavni del nogometa. Na vprašanje, kaj pričakuje od trenerja Saša Gajserja, ki bo vodil tekmo, je odvrnil: »Gajser je že tako dolgo časa v Mariboru, da igralce pozna bolje, kot jih je Mauro Camoranesi. Dobro se poznamo, zato ni velikih skrivnosti. Vsi smo optimisti in komaj čakamo, da se tekma začne. Od Olimpije se vedno pričakuje, da zmaga na vseh tekmah.« Stanković je napovedal, da bo še naprej dajal veliko priložnosti mladim fantom, saj jih v ozadju čaka še nekaj. Ko bo poškodbo zacelil še centralni branilec Vujadin Savić, bo imela Olimpija več rešitev tudi glede sistemov igre.