Sodišče v Skopju je za krive spoznalo še deset obtoženih, ki so jim sodili v prisluškovalni aferi. Vsi so nekdanji visoki policisti in uslužbenci, poročajo tuje tiskovne agencije.

Makedonska tajna policija je med letoma 2008 in 2015 nezakonito, brez sodnih nalogov, prisluškovala skoraj 5000 telefonskim številkam. Med tarčami so bili vladni in opozicijski politiki, novinarji, predstavniki nevladnih organizacij in druge vplivne osebe.

Operacijo je februarja 2015 razkril zdajšnji makedonski premier Zoran Zaev, ki je bil takrat vodja opozicije. Razkritje je državo pahnilo v globoko politično krizo, ki se je končala sredi leta 2017, po desetletju vladavine pa se je moral z oblasti posloviti Gruevski in njegova stranka VMRO-DPMNE. Gruevski je leta 2018 pobegnil na Madžarsko, da bi se izognil obsodbi zaradi korupcije. "Nihče ni nedotakljiv," je ob razglasitvi sodbe sporočilo sodišče. "Ko uradniki na tej ravni kršijo zakon, rušijo temelje države," je opozorilo. Najvišjo kazen, 15 let zapora, so v odsotnosti izrekli dvema nekdanjima tajnima agentoma, ki sta pobegnila v Grčijo.

Med obsojenimi je tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Gordana Jankulovska, ki ji je sodišče izreklo štiriletno zaporno kazen. Obsodili so jo zaradi uničenja prisluškovalne opreme, ki so jo uporabljali za nezakonito prisluškovanje. Ko je leta 2015 afera izbruhnila v javnosti, je skupina poskušala zakriti sledi in je uničila opremo, ki so jo nezakonito uporabljali pod lažno pretvezo, da je stara in zastarela, je še ugotovilo sodišče.