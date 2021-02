Nepreslišano Miha Štamcar novinar

Če pustimo ob strani domove upokojencev in zdravstvene ustanove, bi morali virus najprej ustaviti v podjetjih, potem v šolah in šele potem v gostinskih lokalih. Strategija naše vlade je povsem drugačna, predvsem pa se neučinkoviti ukrepi vlečejo kot jara kača že dolge mesece. Če bi vse zaprli novembra ali decembra za največ tri tedne in bi se ukrepov držali, bi covid kot v drugih državah vsaj delno premagali.

Tako pa je ljudstvo utrujeno, nezainteresirano in besno. Še posebno v zadnjem času, ko se je že nekajkrat izkazalo, da nas je država postavila na dva tira. Na enem je brezpravno ljudstvo, ki mora poslušati in ubogati še tako shizofrene ukaze, na drugem so tisti, ki jim tega ni treba, pa čeprav so velikokrat odloke sami napisali.

Gospodje, saj razumemo, ni nam težko in malce bomo tudi potrpeli, konec koncev je po vsem svetu na stadionih bolj malo gledalcev, toda če je vojna, naj bo vojna za vse. Če ne smemo v gostilne, potem v gostilne ne bi smeli niti ministri, člani vladajočih strank, njihovi simpatizerji, ljubice in ljubimci. Nedeljski dnevnik