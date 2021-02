Povsem brez potrebe. Naš zdravnik je veliko tvegal in je ob velikodušni pomoči aktualne vlade odšel v Namibijo ter se vrnil z virusom v telesu. In to ne slučajno, gre namreč za skrbno načrtovan poskus, s katerim bodo naši znanstveniki ugotovili ne samo, kako ozdraviti vse oblike korone in vse seve, v projektu naj bi odkrili tudi novo cepivo in ga drago prodali prijateljskim državam, predvsem Madžarski in Hrvaški. Zato, ker gre za tako pomemben projekt, ni bila potrebna nekajdnevna karantena, ki bi jo morala po mnenju nekaterih pikolovcev organizirati država za takšne prišleke.

S tem je rešena še ena velika dilema spletnih skeptikov in tečnob, od kod zdravnikom, ki se s svojimi plačami komaj prebijajo skozi življenje, denar za takšno pot in bivanje. Bednih nekaj tisoč evrov, ki jih je porabil za pot in safari (simpatično pobijanje nevarnih afriških živali), bo zdravniku plačalo ministrstvo za zdravje, nekaj pa bodo bržčas primaknila farmacevtska podjetja, ki v koronačasih služijo rekordno.