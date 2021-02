Camoranesi se je vseeno zdel konkurenčen tip, ki ve, kaj dela. Seveda. Najbolj važni so rezultati, ki pa razen poraza s Celjem doma niti niso bili obup. Remija proti Bravu in Domžalam v gosteh si je v teh časih šteti za uspeh. Camoranesi kot da je čakal, da se zgodi nekaj na liniji Repas–Vancaš, Mlakar, Matko, pa ne dočakal. Vnovič vršilec dolžnosti trenerja Gajser, ki bi pa z uspehom v derbiju morda lahko celo obstal, je v gostujoči zmagi proti Taboru v igro vrnil veterana Tavaresa, lahko navezo Vancaš-Matko pa zamenjal s Kotnikom in Kronavetrom. O katerem se širi glas, da je tvorno sodeloval pri odstranitvi trenerja. Na drugi strani Olimpija še ni uigrana. Vsaj ne s Čorićem. S katerim pa zna trener Stanković proti Mariboru poskusiti. Olimpija na tej tekmi sploh ni favorit, če prinese domov točko, bo zanjo uspeh. Po drugi strani bo nezmaga bolj skelela Maribor. Vendarle so domačini, novemu vodstvu pa bi legel poln uspeh. Dvojni znak gre na Maribor. Oba gol za 1,72? Jah, saj veste, kako je. Lažje gledaš tekmo, če čakaš, da bodo goli padli, kot če čakaš, da ne. V terminu prej se bosta v soboto pomerila Celje in Tabor, ki je proti fizično močnemu Mariboru doživel boleč poraz doma. Enako Celje proti Bravu. Celju manjka kolovodja, tekmo s Sežanci, ki imajo enako točk, pa skoraj mora dobiti. In jo verjetno bo, kvota 2,10 na to opcijo pa ni slaba. V nedeljo v Šiško k Bravu prihaja Mura. Slastna tekma. Mura Brava ni premagala od junija 2019, muraši pa prihajajo po zoprnem porazu v gosteh pri Kopru. Bravo je na drugi strani vidno razigran. Dvojni znak na domačine v vrednosti 1,57 zagotovo. Bolj jih veseli nogomet kot Prekmurce te čase. V predzadnji tekmi poletne Domžale doma pričakujejo Gorico. Vedno boljšo. Muri so dali gol, lahko ga dajo tudi Domžalam, kar s kvoto 1,77 zadržano meni tudi stavnica. In še Aluminij proti Kopru, ki je v minuli zmagi proti Muri pokazal več skupne volje kot prej, na drugi strani pa Aluminij pod Drobnetom kaže trdoživost. Morda je to najbolj možen remi kroga, vreden 3,10, v kombinaciji z goloma na obeh straneh pa celo 5,10.