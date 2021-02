Latifin oče je namreč šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum, vladar Dubaja in podpredsednik Združenih arabskih emiratov ter eden najbogatejših svetovnih voditeljev, Združeni arabski emirati pa so pomemben poslovni partner mnogih zahodnih držav, od ZDA do Velike Britanije.

Britanski premier Boris Johnson je tako zgolj previdno izjavil, da je britanska vlada zaskrbljena zaradi videov in neodgovorjenih vprašanj, a bodo počakali, kaj bo pokazala preiskava Združenih narodov. Iz Združenih narodov pa so sporočili, da bodo to tematiko zagotovo poskušali razčistiti in analizirali posnetke, v katerih je ujeta princesa med drugim dejala, da ne sme voziti niti potovati ali zapustiti Dubaja. Iz Dubaja ji je pred dvema letoma sicer uspelo zbežati, a so jo očetovi vojaki že nekaj dni kasneje ujeli na ladji, s katero je prečkala Indijski ocean, ter jo privedli nazaj v Dubaj. Kaj se z njo dogaja zdaj, pa ne ve nihče, prav tako kot nihče ne verjame njenemu očetu, da je varna in v skrbnih rokah družine.