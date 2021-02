Srbski ženski trio na Evrosong z Loco Loco

Po Hrvaški je svojo predstavnico za pesem Evrovizije izbrala tudi Srbija. V Rotterdam bo odšla pop skupina Hurricane, ki bi Srbijo po zmagi na srbski Emi – Beoviziji morala zastopati že lani. Takrat bi ta ženski trio, ki ga sestavljajo Sanja Vučić, Ivana Nikolić in Ksenija Knežević, moral zapeti pesem Hasta la Vista, letos pa bo to Loco Loco. Dekleta so skupino Hurricane ustanovila leta 2017, v glasbene vode pa so se vsaka posebej podala že leta prej.