Primer so potem spet začeli preiskovati poleti lani, decembra pa so preiskavo odprli tudi uradno, tako da je 73-letni igralec zdaj pod nadzorom, je pa še vedno na prostosti. Njegov odvetnik je obtožbe kategorično zanikal, a je mnenje javnosti kljub popularnosti igralca na strani tožnice, saj ima Depardieu za sabo že dolgo zgodovino škandalov. Leta 1991 je v intervjuju za Time denimo dejal, da je bil v otroštvu, ki je bilo zelo težko, večkrat priča posilstvu, ker so eno od izjav narobe prevedli, pa je intervju pomotoma namigoval, da je Depardieu pri enem od posilstev tudi sodeloval.

Leta 2005 je udaril fotografa, ki ga je fotografiral med nakupovanjem z mlado žensko, pred približno šestimi leti je pijan padel s skuterja, najbolj pa so znani njegovi izpadi na letalu in njegovo simpatiziranje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Na letu iz Dublina v Pariz leta 2011 se je, ker je odhod na stranišče med vzletom in pristankom prepovedan, polulal kar v prazno steklenico in s svojim urinom umazal preprogo, leta 2013 pa je v znamenje nasprotovanja napovedanemu davku za bogate v Franciji sprejel rusko državljanstvo. Potni list mu je na slovesni večerji izročil Putin osebno, Depardieu pa ga je pohvalil: »Ruski narod potrebuje prav takšno osebo. Putin se Rusom trudi vrniti dostojanstvo.«