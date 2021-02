Objavil ga je Urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti po odobritvi predsednika ZDA Josepha Bidna, ki se je v četrtek po telefonu pogovarjal s savdskim kraljem Salmanom. Poročilo pravi, da ima prestolonaslednik popoln nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi agencijami Savdske Arabije, zato naj bi bilo zelo neverjetno, da bi takšno operacijo izvedli brez njegove odobritve. Biden namerava malce preoblikovati odnose med Washingtonom in Rijadom, potem ko si je vlada prejšnjega predsednika Donalda Trumpa štiri leta zatiskala oči pred zlorabami človekovih pravic v Savdski Arabiji.

59-letnega komentatorja Washington Posta in kritika Savdske Arabije Hašokdžija so ubili v savdskem konzulatu v Istanbulu, kamor je šel urejat dokumente za poroko. Njegovo truplo so razkosali, ostankov pa niso nikoli našli. Biden je v četrtek dal vedeti, da odnosov med državama ne bo urejal preko prestolonaslednika, saj je namesto princa poklical kralja Salmana in mu poudaril pomen, ki ga ZDA dajejo človekovim pravicam in vladavini prava.

"Od začetka smo dali vedeti, da bomo predelali našo politiko do Savdske Arabije," je v torek potrdila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Za zdaj sicer še ni jasno, ali bodo kakšne posledice zaradi objave obveščevalnega poročila o Hašokdžijevem umoru.

Savdska Arabija se je glede Hašokdžija sprva sprenevedala in zanikala odgovornost za njegovo smrt, nato lagala, da se je Hašokdži v konzulatu zapletel v pretep, v katerem je umrl, na koncu pa priznala umor, vendar zanikala, da bi šlo za ukaz z vrha. Novinarja naj bi ubili, ne da bi bin Salman vedel za to. Našli so nekaj grešnih kozlov in jih obsodili.

Preiskava ameriških obveščevalcev potrjuje preiskavo ZN, ki so junija 2019 v poročilu navedli, da je bil Hašokdži žrtev namerne in premišljene usmrtitve, izvensodne usmrtitve, za katero je po mednarodnem pravu o človekovih pravicah odgovorna Savdska Arabija.

Vendar pa je tiste čase ZDA vodil Donald Trump, ki je javno dvomil v odgovornost bin Salmana ter zavračal poročila lastnih obveščevalcev in zanemarjal ogorčenje članov zveznega kongresa. "Morda je prestolonaslednik vedel kaj o tem tragičnem dogodku. Morda je vedel, morda ni vedel," je izjavil Trump dva meseca po Hašokdžijevem umoru.

Trumpova vlada je odnose s Savdsko Arabijo vodila preko prestolonaslednika, ki je posebej prijateljeval s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Trumpa je zelo prevzel sprejem, ki so mu ga priredili v Savdski Arabiji med njegovim prvim obiskom regije leta 2017. S pomočjo Rijada je Trump potem dosegel normalizacijo odnosov med Izraelom ter Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom. Trump je tudi podpiral vojno Savdske Arabije v Jemnu in vložil veto na poskus kongresa, da ustavi prodajo ameriškega orožja Savdski Arabiji.

Biden je podporo vojni v Jemnu odvzel in tudi preklical Trumpovo razglasitev jemenskih Hutijev za teroriste. Biden se želi vrniti k iranskemu jedrskemu sporazumu, ki mu najbolj odločno nasprotujeta Izrael in Savdska Arabija.