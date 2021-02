Prometne nesreče so del vsakdana, nanje smo se navadili, zato le redko pritegnejo pozornost. A nesreča, ki se je zgodila pred dnevi, se je vendarle znašla na naslovnicah vseh svetovnih medijev. Z razlogom, vanjo je bil vpleten eden najboljših golfistov vseh časov Tiger Woods. Čeprav se je njegov avto večkrat prevrnil, je imel eden najbolje plačanih športnikov srečo v nesreči, saj jo je odnesel »zgolj« s hudimi poškodbami nog, ki so zahtevale operacijo. »Vzrok za nesrečo bomo našli, a najverjetneje gre za nepazljivo vožnjo,« je sporočil lokalni šerif okrožja Alex Villanueve. Policistom bo pri preiskavi pomagala tudi črna skrinjica, s katero je bil opremljen Woodsov športni terenec.

Nekaj dni pred nesrečo je imel intervju za televizijsko postajo CBS sports, v katerem je pojasnil, da je imel nedavno že peto operacijo hrbta. Gledalci so opazili, da je deloval utrujeno in naveličano, saj ga konstantna bolečina spremlja že več let, tudi lanskoletne operacije mu niso pomagale. »Dovolj imam vsega,« je zaradi težav z neprestano bolečino dejal že leta 2017. Njegova kariera je bila sicer polna podobnih dogodkov. Aprila 2008 je prestal operacijo strganega meniskusa v levem kolenu, štiri leta kasneje pa je imel težave zaradi strgane ahilove tetive. Februarja 2015 je sledila prva operacija načetega hrbta, zaradi bolečin pa je bil primoran izpustiti več turnirjev. Tudi po zadnji operaciji decembra lani se mu stanje ni izboljšalo. Zdaj se mu je zgodila še prometna nesreča.

Tiger je njegov vzdevek Temnopolti Woods velja za enega najboljših golfistov vseh časov, saj si lasti največ zmag na profesionalni turneji (82) in več rekordov. Je tudi član hiše slavnih. Njegova poklicna kariera se je začela, ko je bil star vsega 20 let, številka ena pa je postal junija 1997, manj kot leto po prestopu med profesionalce. Na vrhu je zdržal 264 tednov zapored (od avgusta 1999 do septembra 2004), nato pa dosežek z 281 tedni zapored še izboljšal (od junija 2005 do oktobra 2010). Rodil se je v Kaliforniji in je edinec, ima pa dva polbrata in polsestro. Njegova mama ima tajske, kitajske in nizozemske prednike, sinu je dala ime Eldrick, ker se začne s črko E in konča s črko K, ki sta začetnici imen njegovih polbratov. Tiger je vzdevek, ki ga je dobil v počastitev očetovega prijatelja. Palico za golf je v rokah držal, še preden je dopolnil dve leti, kot mladenič pa je spoznal legendo golfa Jacka Nicklausa, ki je v njem videl velik potencial. Da bo mladenič nekoč velik zvezdnik, so se hitro zavedeli tudi pri opremljevalcu Nike in z njim podpisali eno večjih pogodb tistega časa v vrednosti 105 milijonov ameriških dolarjev za pet let. Podpisal je še donosne pogodbe z General Motors, Titleist, General Mills, American Express in Accenture. »Zelo smo zadovoljni, saj se je prodaja naših avtomobilov, odkar je naš ambasador Woods, občutno povečala. Res je prepoznaven,« so dejali pri podjetju Buick in Woodsu za pet let odšteli 40 milijonov dolarjev. Med letoma 1996 in 2007 je tako zaslužil več kot 769 milijonov dolarjev in že leta 2010 postal športni milijarder. Ker je imel velike težave s kratkovidnostjo, je leta 1999 opravil lasersko korekcijo vida, ki mu je pomagala, da je dobil šest turnirjev zapored, kar je nazadnje leta 1948 uspelo Benu Hoganu. »Ta fant počne stvari, ki niso normalne, tudi če imate še tako bujno domišljijo. Je za razred boljši od vseh,« mu je laskal golfist Kenny Perry.