Protestniki kljub drugemu valu epidemije covida-19 in omejitvenim ukrepom že cel teden na protestih v mestu zahtevajo odstop guvernerja zaradi poslabšanja javnih storitev.

Podobni protesti so v Iraku zaradi brezposelnosti in korupcije izbruhnili konec leta 2019, ki so prerasli v obsežno protivladno gibanje na jugu države in v prestolnici Bagdad. Drugod po državi so protesti medtem prenehali, a v Nasiriji se nadaljujejo.

Danes so varnostne sile ubile tri protestnike, 47 pa ranili. Ker so bolnišnice polne covidnih bolnikov, so poškodovane po navedbah mednarodne organizacije Amnesty International oskrbeli kar na parkiriščih. Organizacija je sporočila, da jim je priča povedala, da so enega protestnika danes varnostne sile namerno ustrelile v glavo. Amnesty je iraško vlado pozval k takojšnjemu končanju prelivanja krvi in kaznovanja storilcev.

Protestniki so danes skušali blokirati nekaj glavnih mostov v mestu. Varnostne sile so odgovorile s streli. V ponedeljek so prav tako ubile enega protestnika in enega v četrtek.

Po desetletjih vojne je infrastruktura in oskrba v državi zelo slaba. Mnoga gospodinjstva imajo elektriko samo nekaj ur dnevno, pritožujejo se tudi zaradi onesnažene pitne vode.

V nasilju, povezanem s protesti, je bilo od konca leta 2019 ubitih skoraj 600 ljudi, tako med množičnimi protesti, kot tudi v umorih. Eden najbolj smrtonosnih incidentov je bil prav v Nasiriji, kjer je bilo novembra 2019 ubitih več kot 30 protestnikov.