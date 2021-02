Zaključni turnir srednjeevropske lige bi bil težko obarvan bolj slovensko, saj bodo na njem nastopili kar trije slovenski predstavniki. Poleg branilca naslova ACH Volleyja tudi kamniški Calcit in letos sijajni Maribor. Štajerci so kljub osvojenemu tretjemu mestu po rednem delu nemara celo glavni favoriti za končno zmago, saj so proti Ljubljančanom dobili zadnji dve tekmi, v svojih vrstah pa imajo tudi sijajna Roka Možiča in Ahmeda Ikhbayrija. Prvi je z 219 točkami na 12 tekmah rednega dela celo najprodornejši igralec tekmovanja, medtem ko je 23-letni libijski korektor z desetimi doseženimi točkami manj na drugem mestu.

»Prvič bomo zaigrali na tako velikem in uglednem tekmovanju. Ekipe so zelo kvalitetne, saj bodo poleg nas nastopili še serijski prvak Slovenije in branilec naslova ACH Volley, Calcit Kamnik in domačin Waldviertel, ki ima v ekipi same tuje odbojkarje,« pravi trener vodilne zasedbe slovenskega prvenstva Sebastijan Škorc. Mariborčani se bodo za vstop v finale danes pomerili s kamniško zasedbo, v kateri po kakovosti izstopa izkušeni slovenski reprezentant in z 22 asi najboljši server Mevze Mitja Gasparini. »Neznank med nami ni in tudi taktiziranja ne, saj samo zmaga pelje v finale. Vemo, da je ekipa Kamnika izkušena, a se zavedamo svojih kvalitet. Osredotočeni smo nase, na našo igro in ekipnega duha, ki nas krasi že celo sezono,« dodaja pomočnik selektorja v slovenski vrsti.

Zaključni turnir, polfinale, danes ob 17. uri: Calcit Kamnik – Merkur Maribor, ob 20. uri: ACH Volley – Union Raiffeisen Waldviertel, jutri ob 17. uri: tekma za tretje mesto, ob 20. uri: finale.