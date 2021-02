Slovenske smučarske tekačice so doslej na SP osvojile štiri kolajne, vsaka pod dve pa sta »podpisani« – z odličjema enakega sijaja – Petra Majdič in Anamarija Lampič. Majdičeva je v posamičnem sprintu osvojila srebro v Saporu 2007 in bron v Oslu 2011, Lampičeva (moja vzornica je še vedno Petra, pravi) pa srebro v ekipnem sprintu v Seefeldu 2019 in bron v Oberstdorfu 2021. Šestnajst let mlajša Anamarija ima jutri lepo priložnost, da osvoji še svoje drugo odličje v ekipnem sprintu in na slovenski večni lestvici osvojenih kolajn v zgodovini SP prehiti tudi svojo vzornico.

V sredo sta minili natanko dve leti, odkar sta si Lampičeva in Katja Višnar – lani je končala svojo športno pot – v Avstriji pritekli srebro v ekipnem sprintu. Od njiju sta bili le za 37 stotink sekunde hitrejši Švedinji Stina Nilsson in Maja Dahlqvist, za 23 stotink pa počasnejši Norvežanki Ingvild Flugstad Østberg in Maiken Caspersen Falla. »Čakala sem zadnje Anine korake na progi, nato pa so sledili trenutki sreče in veselja, ki jih ni mogoče opisati. To so bili eni najlepših trenutkov v mojem življenju,« je takrat navdušeno dejala Katja Višnar, ki je vrhunec svoje dolge kariere doživela šele pri skoraj 35 letih.

Partner bi se odrekel kolajnam Njen takratni trener je bil tudi njen življenjski sopotnik, Norvežan Ola Vigen Hattestad, dobitnik petih kolajn na velikih tekmovanjih v sprintu – ene na OI in štirih na SP, poleg tega pa je zbral še 17 zmag v svetovnem pokalu. »Katjina kolajna je tudi moja največja športna zmaga. Pomeni mi več kot vsa moja številna odličja,« je priznal sloviti Ola Vigen Hattestad (z Višnarjevo živita na Norveškem in imata sina Ludwiga), ki piše tudi programe priprav za slovenskega biatlonca Jakova Faka in je zdaj glavni trener v norveški reprezentanci. S četrtkovim bronom je Lampičeva že izpolnila glavni cilj v Obersdorfu, kolajna v ekipnem sprintu z Evo Urevc pa bila bila kot češnja na torti. Največja svetovna stavnica jima v boju za zmago pripisuje kvoto 4,75 in skupno tretje mesto, pred njima sta Švedska (2,30) in Norveška (3,50), za njima pa ZDA (6,00) in Švica (11,00). Decembra lani je slovenski dvojec v Dresdnu v Nemčiji osvojil tretje mesto, vendar v okrnjeni konkurenci, saj so zaradi strahu pred koronavirusom nastop odpovedale vse reprezentance iz Skandinavije. Toda 7. februar 2021 bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega smučarskega teka, kajti slovenski 25-letnici sta v Ulricehamnu na Švedskem poskrbeli za nov mejnik s premierno zmago v ekipnem sprintu za svetovni pokal pred Švedsko in Švico.