Najboljša posameznica minulega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo Lara Gut-Behrami (postala je prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu ter osvojila bron v smuku) je še naprej v izjemni formi. 29-letna Švicarka je namreč včeraj pokorila konkurenco še v smuku za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi in tako prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. »To bo pomembno le, če bom na vrhu odšla tudi na zaključni del svetovnega pokala v Lenzerheideju,« je povedala Lara Gut-Behrami. Zanjo je to jubilejna deseta zmaga v smuku in že 31. v karieri. Le dve stotinki je bila na drugem mestu počasnejša Avstrijka Ramona Siebenhofer, tretja pa je bila njena rojakinja Corinne Suter. Slovenski tekmovalki Ilka Štuhec in Maruša Ferk po pričakovanjih nista presenetili. Štuhčeva je na koncu zasedla 26., Ferkova pa 39. mesto.

Ilka Štuhec v letošnji sezoni še naprej ne najde prave forme. Na progo se je tokrat podala s startno številko enajst, napake s petkovega treninga, ko je bila 13. in 19., pa naj bi dobro preučila. Po drsalnem uvodnem delu je še kazalo na dober rezultat, saj je imela 17 stotink naskoka pred Gut-Behramijevo. A nato je prišel zahteven del proge, kjer se 30-letnica znova ni dobro znašla. Njen zaostanek se je večal do cilja, v katerega je prišla tedaj kot zadnja. Na koncu je znašal dve sekundi in sedem stotink, kar je bilo daleč tudi od najboljše petnajsterice. Maruša Ferk se je na progo podala s številko 39, ko je bila proga zaradi sonca v Val di Fassi že pošteno zmehčana. V težkih razmerah več od 39. mesta ni zmogla.

Pred tekmovalkami je danes predzadnja smukaška preizkušnja v svetovnem pokalu, jutri pa bo še superveleslalomska.

Spored v Banskem Danes ob 10. uri: veleslalom. Od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Jutri ob 10. uri: veleslalom. Od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Spored v Val di Fassi Danes ob 11. uri: smuk. Od Slovenk bosta na startu Ilka Štuhec in Maruša Ferk. Jutri ob 11. uri: superveleslalom. Od Slovenk bosta na startu Ilka Štuhec in Maruša Ferk.