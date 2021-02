Le en dan po velikem slavju Eme Klinec, je bila na srednji skakalnici v Oberstdorfu nova tekma za dekleta. Pomerila so na ekipni tekmi, kjer so imela velika pričakovanja tudi slovenska dekleta, ki so odkrito napovedovala boj za zlato medaljo. Vse do zadnjega skoka so bile Slovenke v odličnem položaju, nato pa je Marita Kramer iz Avstrije z odličnim skokom obrnila vrstni red povsem pri vrhu. Avstrijke so se razveselile zlate medalje, Slovenke so se morale zadovoljiti s srebrom, tretje pa so bile Norvežanke.

Nov uspešen dan je za Slovenijo uvodoma napovedala Nika Križnar, ki je Slovenijo takoj popeljala v vodstvo. V prvem skoku je Križnarjeva pristala pri 98 metrih. Odlično je svojo priložnost izkoristila tudi izkušena Špela Rogelj, ki je v ekipi zamenjala Jernejo Brecl. S 93,5 metri je Slovenijo utrdila v vodstvu, uspešno pa je Slovenijo na prvem mestu obdržala tudi Urša Bogataj, ki je v prvi seriji pristala pri 91 metrih in pol. Po včerajšnjem odličnem nastopu pa je danes malce brez energije ostala novopečena svetovna prvakinja Ema Klinec, ki je s skokom dolgim 91 metrov prvič prepustila vodstvo Avstrijkam, ki so nastopale v postavi Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hoelzl in Marita Kramer. Po prvi seriji je prednost Avstrijk znašala 1,4 točke, daleč pa niso bile niti Norvežanke, ki so zaostajale 4,4 točke za Avstrijkami.