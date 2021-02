Samokolnice, pisalni stroj in šampon Ne glede na vreme, ukrepe in položaj planetov nepridiprave prsti skoraj neprestano srbijo. Naredili smo strnjen pregled kraj najbolj neobičajnih stvari, za katere tatovi tvegajo glavo. V Izoli je vlomilec iz prikolice odnesel manjši radio in pijačo, iz nenaseljene hiše v Brežicah pa bankovec za deset (!) evrov. Na Goriškem je nekdo pred šolo učencu ukradel torbo in bundo. V Škofji vasi so iz skladišča izginili umetno gnojilo in pet samokolnic, iz avta je nekdo v Semiču ukradel dvigalko, v Portorožu taksimeter, nato pa z gasilnim aparatom povsem zamazal notranjost, po sprehodu na Kriški gori pa je moški ugotovil, da mu je nekdo s kosom vetrobranskega stekla odnesel vinjeto. V Solkanu je nekdo iz čistilnice odnesel starejši pisalni stroj in kovance, iz lesene barake v Novi Gorici škarje in posodo za kuhanje kave, prav poseben krog pekla pa čaka na nepridiprava, ki je iz prostorov humanitarne organizacije izmaknil svetilke, šampon in sladkarije. Da ga ni sram!

Kje si, Riki? Srečno se je končala zgodba pobeglega policijskega psa Rikija, ki je konec tedna kar malce preveč navdušeno stekel za večjo skupino migrantov na Podgorju. Nemški ovčar se je vodniku iztrgal iz rok in odbezljal. Policisti so na pomoč pri iskanju štirinožnega kolega prosili domačine in lovce ter jim dali vedeti, da pes ni nevaren, pa še, da nosi nagobčnik. Le nekaj ur kasneje so Rikija našli živega in zdravega.

Čokoladna bandita Puljska policija je bila te dni na prav posebni misiji. Lovila je namreč sladkosnedo dvojico, ki je iz zgolj ene trgovine odnesla neverjetnih 150 čokolad. Kako sta jih neopazno pretihotapila mimo blagajne, ni jasno. Fotografije plena bi vznemirile vsakega ljubitelja v vijoličast papir zavitih dobrot, svizce, ki bi imeli veliko zavijanja z njimi, pa verjetno vznejevoljile. Prometni policisti so osumljenca, 22-letno žensko in 25-letnega moškega, prijeli le nekaj ur po njunih nezakonitih podvigih in ugotovili, da jima niso dišale le čokolade. V šestih različnih trgovinah sta nakradla za več tisoč kun robe, poleg sladkarij še kozmetiko, oblačila, toasterje, ogledala in še kaj. Mladenič je v preteklosti kradel tudi sam, takrat si je privoščil več steklenic alkohola.

Poljub, jezik in lačen galeb Z veliko bolj neverjetnim primerom (ki sicer prav tako vsebuje »hrano«) se te dni ukvarjajo na sodišču škotske prestolnice. Neobičajen incident se je na ulici Edinburga odvil poleti 2019, in sicer med tujcema. Po navedbah tožilstva sta se moški in ženska iz neznanega razloga sprla sredi pločnika, on se ji je približal s stisnjeno pestjo, na kar se je 27-letnica odzvala če bolj čudno – najprej ga je odrinila, nato pa poljubila. »Pri tem mu je odgriznila košček jezika,« je na sodišču razlagala tožilka. Moški ga je med begom izpljunil, ravno takrat pa je mimo priletel ogromen galeb in si nekaj centimetrov velik del telesa privoščil za večerjo. Tako ga moškemu, ki mu je iz ust lila kri, v bolnišnici niso mogli prišiti nazaj. Dekle je priznalo grozljiv napad, ki je moškega zaznamoval za vse življenje. Sodnik si je vzel nekaj časa za premislek o kazni.