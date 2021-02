Zdelo se mi je prav, da o tem obveščam javnost, in menim, da mi je to tudi do neke mere uspelo. Na tej poti se je v vse nas, ki smo kaj pozitivnega napisali o sodobnih metodah žlahtnjenja rastlin, zaganjal pisan skupek »nasprotnikov«, med najglasnejšimi so bili največkrat samooklicani okoljevarstveniki, svoj interes pa so kmalu pokazali tudi prodajalci »ekološke« hrane in seveda politiki. To je bil razlog, da sem hote ali nehote spoznaval realnost navzven domnevno zelenih gibanj in njihov uničujoč vpliv na politiko držav. Z leti je bilo tematik, o katerih so govorili s skupnim predznakom šibke znanstvene utemeljenosti, vse več. Če omenim le Greenpeace: njihove kampanje so se prilagajale odzivu, nikoli pa niso priznali lastnih napak. Podrobneje o tem na naslovu: https://www.heartland.org/_template-assets/documents/12-3-18%20Analysis%20of%20Greenpeace%20Business%20Model.pdf.

Dr. Patrick Moore je pravkar izdal novo knjigo z naslovom Lažne nevidne katastrofe in grožnje s pogubo. Podobno kot je pri nas leta 2012 mag. Mišo Alkalaj izdal knjigo Zelene laži, tokrat Moore objavlja zbirko javnosti pogosto serviranih groženj, katerih skupna značilnost je po njegovem mnenju ta, da je njihova vsebina očem nevidna ali močno oddaljena. Izpostavil jih je enajst, nekatere so bolj, druge manj znane. Gre torej za tematike, ki jih v medijih pogosto vidimo, a jih osebno ne moremo preveriti. Poskusimo njegov pogled v tem sestavku na kratko osvetliti.

Menim, da ne zgrešim mnogo, če rečem, da je v svetovnem merilu najbolj znan odpadnik zelenih gibanj dr. Patrick Moore. Leta 1971 je namreč sodeloval pri ustanovitvi danes predvsem v Evropi glasnega Greenpeacea, kot udeleženec protijedrskih testiranj, zaščitnik kitov in vodja številnih drugih akcij. Z Greenpeaceom se je, potem ko je 15 let deloval kot področni direktor, leta 1986 razšel, ker je ocenil, da njihova dejanja – denimo nasprotovanje uporabi klora v vodovodih in drugje – niso dejanja okoljevarstva, temveč poceni nabiranje popularnosti brez znanstvene osnove. Očital jim je taktiko zastraševanja in dezinformiranja ter izrazil mnenje, da so »opustili znanost in logiko v korist emocij in senzacionalizma«. O tem je napisal knjigo Izpovedi odpadnika Greenpeacea: Nastanek smiselnega okoljevarstvenika (2011). Kaže še omeniti, da je bil v svoji druščini edini z znanstveno izobrazbo.

Goli baobabi in obeljene korale

Začne s, kot pravi, lažjimi temami. Kot prvo najdemo oceno resničnosti medijskih trditev, da mogočna afriška drevesa baobabi umirajo. To naj bi mediji pripisovali človekovim izpustom ogljikovega dioksida in klimatskim spremembam. Pojasni, da so baobabi močno razširjeni po večini Afrike in da objavljene slike neolistanih dreves najverjetneje kažejo drevesa, slikana v času, ko listje pač vsako leto odvržejo. Mnogi namreč ne vedo, da je tudi v tropskih krajih mnogo drevesnih vrst listopadnih.

Sledi poglavje o beljenju velikega koralnega grebena, o katerem so številni mediji obsežno poročali v luči skorajšnjega odmrtja. Pravzaprav, pravi avtor, že sam izraz beljenje zavaja. Pri beljenju si predstavljamo učinek, kot ga denimo povzroči čistilo natrijev hipoklorit, zato mislimo, da so obeljene korale mrtve. Omeni, da znanstveniki povsem dobro vedo, da si po beljenju (bel je apnenec, iz katerega so sestavljene) korale mnogokrat opomorejo, torej znova naselijo fitoplankton. Moore objavlja naslove alarmnih člankov vodilnih medijev, ki so leta 2017 najavljali skorajšnji konec koralnega grebena, in naslove člankov leto kasneje, ki so navajali nasprotno. Podrobno razloži, zakaj ni mogoče, da bi organizmi, ki so preživeli že mnogo večje spremembe okolja, zdaj zaradi majhnih razlik propadli. Podobno navede, da prav najtoplejša morja vodijo po številu in raznolikosti vrst morskega življa, in ne obratno, kot se večkrat navaja.

Ob koncu poglavja se ne izogne sagi, ki je sledila odpustitvi dr. Petra Reeda z avstralske univerze, ker je omenjenim trditvam o skorajšnjem propadu koral nasprotoval. Zgodbo najdete na naslovu: https://radlek.si/2020/01/19/zanikovalci-susan-crockford-in-peter-ridd-dve-imeni-in-isti-vzorec-na-poti-do-visokega-soglasja-znanstvenikov/.

Najobsežnejše je tretje poglavje z naslovom Klima strahu in krivde, v katerem avtor govori o svojem pogledu na klimatske spremembe. Uvodoma sicer našteje še 19 drugih »nevidnih« strahov, potem pa se v tem poglavju omeji na vpliv ogljikovega dioksida in njegove učinke na Zemlji. Precejšen del poglavja je posvečen zgodovinskim nihanjem temperature in vsebnostim ogljikovega dioksida. Na sliki 14 prikaže zgodovinska nihanja tega plina in še posebej njegovo enakomerno upadanje (slika 15) v zadnjih 150 milijonih let. Le malo ljudi namreč ve, da smo bili v zadnji ledeni dobi na nivoju 180 ppm CO

2

, kar je zelo blizu meje preživetja rastlin. Te namreč pod 150 ppm ne preživijo. Avtor pojasni, da nam sedanji nivo 415 ppm, povečan z 280 ppm v »predindustrijski dobi«, lahko tudi močno koristi. Sprašuje se o nikoli odgovorjenem vprašanju, čemu si pravzaprav postavljamo mejo 280 ppm kot želeni cilj, ko pa je jasno, da je življenje na Zemlji v davnini prav dobro potekalo tudi pri 4000 ppm.

V nadaljevanju podrobneje razloži, kam je v epohah pravzaprav poniknil že skoraj ves ogljikov dioksid in zakaj bi nas to moralo skrbeti. Potem opiše svoj pogled na toplogredne pline in še posebej na vlogo oblakov. Pravi, da ne kaže spregledati možnosti, da toplejše ozračje povzroči več vlage v zraku, zato se tvori več oblakov, kar poveča refleksijo v vesolje in s tem ohlajanje planeta.

Kar zadeva področje kmetijstva, avtor navaja znane podatke o tem, da zvišan CO

2

ozelenjuje planet in veča količino pridelkov oziroma poljščin, denimo v stavku: »Tudi če sprejmemo navedbe, da je CO

2

odgovoren za večino segrevanja, ki se je zgodilo v zadnjih 170 letih […], ima zvišanje CO

2

pozitiven, in ne negativen vpliv na rast poljščin, dreves in mnogih naravnih rastlin.« Opiše tudi odziv revije New Scientist, češ da naj bomo previdni pri hvaljenju povečanih količin pridelkov, saj da bodo zato pridelki imeli nižje vsebnosti mikronutrientov, in pove, zakaj to ne bo ovira.

S področja klimatologije navede več znanih in manj znanih neskladij med uradnim prikazom stanja in vzrokov ter stališči drugače mislečih znanstvenikov. Sprašuje se, kako recimo razložiti podatke iz prejšnje medledene dobe, imenovane Eemian. Gladina morij je bila namreč tedaj pet do osem metrov višja kot danes ter temperatura 2–4 stopinje Celzija višja kot danes, in to ob isti višini CO

2

(280 ppm), kot denimo leta 1750. Če ni bil CO

2

, kaj je potem segrevalo ozračje? Podobno navaja vire, ki omenjajo povsem drugačno sliko Sahare v času klimatskega optimuma, 4000-letnega obdobja, ki je sledilo razledenitvi na začetku holocena (naše medledene dobe). Kot kaže, je bila Sahara zelena in obljudena, v vsem tem obdobju pa je bil CO

2

nizek. Poglavje vključuje še druge novejše navedbe, ki jih bomo tu zaradi omejenega prostora izpustili.