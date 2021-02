Vrste so naša poguba

Cel kup literarnih presežkov, filmskih upodobitev in uglasbenih poezij se ukvarja z nevarnostjo virusov, pred katerimi se človeštvo sprva ne zna ubraniti, potem pa rešitev običajno najdejo pomotoma v kakšnem obskurnem laboratoriju za ustvarjanje umetnih okusov ali dišav za WC. A fikcija, še tako domiselna in inovativna, ne more doseči realnosti. Tega, kar smo ustvarili na bojnem polju spopada s covidom, ni v nobeni knjigi. Nobenem filmu. Nobenem žilereznem komadu Billie Eilish. Realnost presega vsakršno domišljijo.