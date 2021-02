Boris Dežulović: Sofijina izbira

Pred nekaj dnevi sem prebral zanimiv tekst direktorja Observatorija za etiko in umetno inteligenco pariškega Inštituta Sapiens, filozofa umetne inteligence Emmanuela R. Goffija, nekaj podobnega memorandumu za manifest o univerzalnem etičnem kodeksu umetne inteligence. »Ali je mogoče vzpostaviti korpus etičnih standardov, ki bi uokvirili razvoj robotike?« se sprašuje Goffi in opozarja, da se ta razprava trenutno oblikuje v zaprtem krogu razvitih držav zahoda, pri čemer se povsem »negira kulturno raznolikost, raznolikost normativnih perspektiv in konec koncev tudi resnično zapletenost etične analize«.