Virtualna tribuna se tako z biatlonske Pokljuke seli na deskarsko Roglo. Navijaških spodbud bodo Ester Ledecka, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in druščina deležni na velikih ekranih v izteku tekmovalne proge Jasa. Prijave k navijanju na daljavo so že odprte na spletni strani Triglav.si/rogla. »Izjemno sem vesel, da smo v Sloveniji stopili skupaj in prevzeli organizacijo tekem svetovnega prvenstva, ki bosta 1. in 2. marca potekali na Rogli. Gre za izjemno priložnost panoge, ki je najmlajša med vsemi zimskimi olimpijskimi športi pri nas. Na tekmah se bom tudi sam boril za najvišja mesta. Da bi po njih lahko posegel, si v teh trenutkih želim tudi podpore navijačev. Tekmovalci jih namreč čutimo, ne glede na to, kje so. Zato ljubitelje deskanja na snegu vabim, da skupaj spišemo naslednjo lepo zgodbo slovenskega športa!« na virtualno tribuno vabi svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz leta 2015 Žan Košir, prikimava pa mu tudi svetovni prvak v paralelnem slalomu iz leta 2013, Rok Marguč.

Navijači so ključni del športnih tekmovanj Da energija navijačev ključno prispeva k vzdušju na športnih tekmovanjih, poudarjajo tudi v Zavarovalnici Triglav, ki je glavni sponzor tekem svetovnega prvenstva v alpskem deskanju na Rogli. »Zavarovalnica Triglav bo ljubiteljem zimskih športnih tekmovanj v sezoni 2020/2021 na Rogli že tretjič omogočila virtualno udeležbo na športnih dogodkih. Z uporabo orodja za oddaljena srečanja bomo prek zaslonov na prizoriščih znova združili navijače, ki bodo v živo spremljali in spodbujali svoje športne junake. Veseli nas, da so se do sedaj tako navijači kot tudi tekmovalci odzvali pozitivno in pozdravljajo oddaljene načine navijanja vse dokler se ponovno ne srečamo v živo,« je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.