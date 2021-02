Skupina 39 poslank in poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB je namreč vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo policije, in sicer za obdobje od 13. marca lani do odreditve parlamentarne preiskave.

Kot je na današnji novinarski konferenci strnil Medved, je prepričan, da bo preiskava dokazala, da se vladajoča politika vtika v predkazenske postopke, jih zavira in otežuje delo policije. Pa tudi, da se dogaja razgradnja Nacionalnega preiskovalnega urada in da kriminaliste, ki preiskujejo dejanja funkcionarjev te vlade, »odlagajo« v neke delovne skupine.

V take skupine sta bila po njegovih navedbah premeščena kriminalista, ki sta preiskovala nakup zaščitne opreme v epidemiji in ravnanja prvaka NSi Mateja Tonina in člana SDS Žana Mahniča v času, ko sta bila kot poslanca člana komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.