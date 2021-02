Pet sodnikov vrhovnega sodišča je danes soglasno odločilo, da ne bodo dovolili vstop Begumove v državo, poročajo tuje tiskovne agencije. »Vrhovno sodišče soglasno zavrača pritožbo Begumove,« je sporočil sodnik Robert Reed.

Kot so pojasnili, pravica do pravičnega sojenja ni nad drugimi pomisleki, kot je varnost javnosti. Zato so odločili, da trenutno Begumova ni v položaju, ko bi lahko osebno učinkovito prispevala k sodnemu procesu, obenem pa bi njena prisotnost predstavljala grožnjo javnosti. »To ni popolna rešitev, saj ni jasno, koliko časa bo uresničljiva. Vendar trenutno ni popolne rešitve, ki bi rešila tovrstno dilemo,« je dodal sodnik v pisni izjavi.

Shamima Begum je leta 2015, ko je bila stara 15 let, s še dvema prijateljicama pobegnila iz Londona v Sirijo. Kasneje je po ofenzivi na džihadiste leta 2019 pobegnila iz Baghuza, trdnjave IS na vzhodu Sirije, ter v taborišču za begunce rodila dečka. Že pred tem sta umrla še dva njena otroka. Begumova še naprej živi v taborišču za begunce, njen soprog pa naj bi bil v zaporu v Siriji. Takratni britanski notranji minister Sajid Javid ji je leta 2019 odvzel državljanstvo zaradi grožnje nacionalni varnosti.

Begumova se je pritožila, saj je zaradi odvzema državljanstva postala apatrid. Prizivno sodišče je sicer lani odločilo, da bi ji morali dovoliti, da se vrne domov in se pritoži na odvzem državljanstva. Notranje ministrstvo je vložilo pritožbo, češ da Begumova še vedno ostaja zvesta IS in zato obstaja nevarnost povečanja teroristične grožnje, če bi se vrnila v državo.