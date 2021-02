V četrtek je bilo opravljenih tudi 20.446 hitrih antigenskih testov. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovalo 529 bolnikov, od tega se jih je 94 zdravilo na intenzivni negi. »Gre za najmanjše število hospitaliziranih po 28. oktobru,« je na novinarski konferenci dejala vladna govorka Maja Bratuša. Včeraj je umrlo 14 covidnih bolnikov.

Hojs: Šol ne bomo zapirali

Vlada je sicer v sredo zvečer za obalno-kraško regijo, kjer so v zadnjih dneh zaznali slabšanje epidemiološke slike, določila vnovično zaostritev ukrepov. »Ponovno smo uvedli omejitve gibanja v tej regiji. Zbiranje ni več dovoljeno,« je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. »Glede na to, da je epidemiološko stanje v občinah precej primerljivo, smo se odločili, da bo gibanje omejeno na celotno regijo in ne na občine,« je povedal. Dodal je, da so prepovedani prehodi v in iz te statistične regije. »Seveda še vedno obstaja kar precej izjem. Te izjeme so poznane in običajne – prihod in odhod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti, obisk zdravnika ali nujna pot do lekarne, oskrbovanje družinskih članov in podobno, vse te izjeme so ostale enake,« je povedal Hojs. Opozoril je, da je ena izjema črtana: »gre za izjemo, ki je prej dovoljevala, da obiščete trgovino, če je v vaši občini ni, ali pa da greste v sosednjo občino, če je le-ta trgovina bližje vašemu domu. Te izjeme tokrat ni. Vemo, da se je del trgovin v obalno-kraški regiji zaprl in ravno ta izjema bi lahko pripomogla k temu, da bi lahko ljudje to izkoriščali, češ v moji statistični regiji ni trgovine z določenim blagom, zato potujem v Ljubljano ali pa kam drugam. Te izjeme torej ni več,« je razložil minister.

Lastniki vikendov in nepremičnin v tej regiji ne smejo obiskati svoje nepremičnine, če ima posameznik poleg tega tudi stalno ali začasno prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med statističnimi regijami, je še razložil Hojs.

Notranji minister je dejal, da šol v obalno-kraški regiji ne bodo zapirali, čeprav bi v skladu z vladnim semaforjem to morali storiti. Dodal je, da so ukrepe zaostrili v samo eni regiji, ker ima edina tako slabe epidemiološke podatke.

Hojs ocenjuje, da je zaradi policijske ure epidemiološko stanje v državi boljše, kot bi bilo sicer. »Zavračam namige, da smo v Sloveniji izjema glede epidemiološke ure. Ozrite se naokoli, v večini evropskih držav jo imajo,« je dejal in zatrdil, da v nobeni od držav o tem ne polemizirajo ter da policijska ura gotovo izboljšuje epidemiološko sliko.

