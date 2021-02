***

Sebastian Kurz je pojasnil, zakaj je Avstrija za razliko od Nemčije - ta ima dvakrat nižjo vrednost incidence od Avstrije, pa kljub temu ohranja strogo zaprtje - pred dvema tednoma in pol odločila za ponovno odprtje številnih trgovin, storitev in šol. V Avstriji je postalo očitno, da po šestih tednih zaprtja to preprosto nima več nekega učinka. Ljudje so se vse manj držali pravil, vse več dejavnosti, ki so bile na papirju prepovedane, se je selilo v zasebno sfero, saj so ljudje po letu dni boja z epidemijo utrujeni in frustrirani. ik