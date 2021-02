Posadka letala družbe American Airlines je na letu 2292 doživela šok, ko je letalo nenadoma preletel neznani leteči predmet, ki je letel povsem blizu, dogodek iz nedelje 21. februarja opisujejo pri Yahoo! news. »Res težko to izjavim – predmet je bil resnično podoben sledilni raketi in je letel tik nad nami in z neznano hitro hitrostjo,« je oglašanje pilota preko radijske zveze zabeležil Steve Douglas. Vse skupaj se je dogajalo nekje na ozemlju zvezne države New Mexico, saj je bilo letalo na poti iz Cincinnatija v Phoenix.

Je šlo za vojaški izstrelek ali neznani leteči predmet? Ko je Douglas slišal nenavadno javljanje pilota, je nemudoma preveril, če bi podobno javljanje javilo še katero drugo letalo na tem območju v tem času. Česa podobnega ni zaznal. »Bilo je pravo naključje. Tudi sam sem bil ravno tako začuden kot vsi ostali, ko sem slišal javljanje pilota,« je bil nad dogodkom začuden Douglas. Letalska družba American Airlines je za javnost sporočila, da je bilo javljanje pilota avtentično, ter da je prišlo iz leta 2292. Iz zvezne administracije za nadzor letalskega prometa so se oglasili, da v času, ko se je pilot oglašal po radijski zvezi, na svojih radarjih niso opazili nobenega drugega predmeta kot letalo družbe American Airlines. Ker še vedno ni bilo znano, kaj je v tistem trenutku letelo preko letala, so pri Yahoo! news poklicali še v bližnjo vojaško bazo, če je bila v tistem času morda izstreljena kakšna raketa. Kot je zagotovil tamkajšnji predstavnik za stike z javnostjo, v nedeljo niso imeli nobenih vaj, prav tako pa za vaje nikoli ne uporabljajo območje, kjer se je letalo nahajalo. Kaj je torej preletelo letalo, še vedno ni znano.