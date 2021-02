Nogometaši Kopra so pod novim trenerjem Rodolfom Vanolijem prekinili serijo treh zaporednih porazov in na dvoboju proti Muri vpisali prvo zmago v spomladanskem delu prvenstva. S tremi točkami, ki jim jih je z zadetkom v 35. minuti zagotovil Darko Mišič, so Primorci ujeli priključek z zgornjim domom lestvice. Napadalno skromno predstavo sta v Novi Gorici prikazala Gorica in Aluminij. Tekma, ki so jo gostitelji po drugem rumenem kartonu Grudine končali z desetimi igralci na igrišču, se je končala brez zadetkov. rk

Gorica – Aluminij 0:0 Športni park, brez gledalcev, sodnik: Šmajc (Kranj), rumeni kartoni: Grudina, Nkama; Jakšić, Čermak, Petek, Bolha, Krefl, rdeči karton: Grudina. Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok (od 80. Hodžić), Grudina, Mavretič, Cvijanović (od 57. Nkama), Begić (od 87. Kačinari), Šehić (od 46. Oyewusi), Velikonja (od 46. Vipotnik), trener: Jović. Aluminij: Janžekovič, Azemović, Petek, Jakšić, Ploj (od 60. Krefl), Čermak (od 69. Bolha), Prša (od 77. Marinšek), Kim, Mujan (od 77. T. Pečnik), Krajnc (od 69. Jauk), Flakus Bosilj, trener: Drobne. Igralec tekme: Darko Marjanović (Gorica). Streli v okvir gola: 0:3, streli mimo gola: 7:2, prosti streli: 23:22, koti: 6:3, prekrški: 21:23, število napadov: 124:108, število nevarnih napadov: 49:49, posest žoge (v odstotkih): 53:47.