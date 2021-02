Tri azijske opice, ki ne slišijo, ne vidijo in ne govorijo, imajo več tolmačenj. Nekaj podobnega velja za oceno objave lastnika reškega bara Three Monkeys (Tri opice) Tomislava Kovačevića, ki je na facebooku zaprosil vse člane, volilce in simpatizerje HDZ, naj ne prihajajo v njegov lokal, ker niso dobrodošli. Kovačević je tako kot drugi hrvaški gostinci moral lani jeseni začasno zapreti bar, ker je tako odločila vlada v prizadevanjih za zajezitev širitve okužbe z novim koronavirusom. Omenjeni zapis je objavil po tem, ko je vlada napovedala, da bodo vsem gostincem od sredine februarja dovolili prodajo pijače za s seboj, premier Andrej Plenković pa je to med drugim razložil kot nagrado potrpežljivim državljanom. Kovačević je dejal, da je te besede doživel kot »skrajno ponižanje«, in obtožil nacionalni štab civilne zaščite, da z izvajanjem ukrepov žali vse, ki razmišljajo s svojo glavo. Dodal je ostro kritiko članov HDZ, da so njihov temeljni cilj »tatvine vseh oblik«, ter povedal, da je bil njegov pokojni oče eden prvih članov te stranke, ki pa da se je iz vseljudske spremenila v sekto.

Njegov zapis je zdaj že star in bi lahko romal v pozabo, če ga ne bi s svojimi kritikami obudil Plenković. Po desetih dneh se je odzval z besedami, da bi se vsa Hrvaška hudo razburila, če bi gostinec izrekel nezaželenost Srbom, Judom, Romom, članom stranke SDP ali reške navijaške skupine Armada, medtem ko tega ni bilo v primeru izjave proti HDZ. Ocenil je, da gre za »diskriminacijo« in »rasizem« do članov njegove stranke, kar je »korak k fašizmu«. Objavo gostinca je celo povezal z oboroženim napadom na poslopje vlade prejšnjo jesen, ko je bil ranjen policist, napadalec pa je storil samomor. »Najprej streljajo, potem preprečujejo vstop v lokale. Kaj je naslednje? Nas bodo pretepali s palicami na cesti?« je dejal in kritiziral reške oblasti, da se niso ustrezno odzvale.

Reški župan Vojko Obersnel (SDP) je sicer takoj po objavi svojega someščana ocenil, da gre za nesprejemljivo in neprimerno izjavo. Podobno meni večina opozicije, ki pa dodaja, da je izjava posledica revolta in obupa zaradi dvojnih meril vladajočih pri izvajanju protiepidemioloških ukrepov. Politični analitiki in medijski komentatorji večinoma pravijo, da je bila objava zgrešena, a ne vidijo elementov, ki jih izpostavlja Plenković. Ustavnopravni strokovnjaki soglašajo, da bi šlo za kršitve ustave in zakonov le, če gostinec res ne bi ponudil storitev gostom na podlagi političnih prepričanj. Hrvaška varuhinja človekovih pravic Lora Vidović pa je sprožila postopek, da bi ugotovili, ali je na Reki šlo za diskriminacijo na podlagi političnih prepričanj in ali so zaposlenim v lokalu grozili.

Portal še bolj dvignil pritisk

Še bolj je Plenkovića razburila poteza zagrebškega novičarskega portala Index.hr, ki je pri dostopu do svojih vsebin uporabnikom nekaj časa zastavljal vprašanje, ali so človek ali član HDZ. Z izbiro možnosti »da, sem človek« je uporabnik lahko dostopal do vseh vsebin, če je pritisnil »ne, sem član HDZ«, pa so mu bili na voljo samo prispevki o korupciji in aferah vladajoče HDZ. Prav zaradi poročanja Indexa je bilo v preteklih letih prisiljenih odstopiti več ministrov, tudi iz prve Plenkovićeve vlade. Premier je napovedal tožbo proti portalu in ocenil, da gre za diskriminacijo in sovražni govor. HDZ je Index prijavila svetu za elektronske medije, ki od založnika zahteva, da se izreče o vsebini spornega okenca.

Plenković se sicer ni nikoli tako odločno odzval na številne primere diskriminacije, rasizma ali neofašistične izbruhe. Mogoče je, da poskuša mobilizirati volilce HDZ pred majskimi lokalnimi volitvami, posebej na Reki, ki je že več kot 30 let trdnjava SDP. Morda gre tudi za preusmerjanje pozornosti s številnih novih afer, ki so se v času epidemije in sanacije potresov vrtele okoli nekaterih članov HDZ.