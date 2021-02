Z uvodnim nagovorom tožilstva in obrambe se je v prestolnici BiH začela glavna obravnava v sojenju premierju Federacije BiH Fadilu Novaliću in še trem, ki jih obtožnica bremeni korupcije pri nakupu stotih ventilatorjev iz Kitajske v vrednosti 5,3 milijona evrov. Afera, ki je izbruhnila pred slabim letom, po začetku epidemije novega koronavirusa, je v BiH dvignila veliko prahu, ker je ventilatorje državi kupilo podjetje za predelavo sadja in zelenjave Srebrna malina lastnika Fikreta Hodžiča, ki je eden od soobtoženih, in ker so bili po navedbah zdravnikov in strokovnjakov ventilatorji slabe kakovosti ter praktično neuporabni za zdravljenje bolnikov s covidom-19 in še precenjeni.

To zdaj trdi tudi tožilstvo. Glavni tožilec Mirza Hukeljić je dejal, da je bil ponudnik ventilatorjev izbran nezakonito »na podlagi enega SMS-sporočila«, nadzor nad nabavo pa da je imel Novalić. Dejal je tudi, da so se hoteli vpleteni s poslom finančno okoristiti.

Obramba: Zakonito ravnanje v izrednih razmerah Premierjeva odvetnica Vasvija Vidović je v uvodnem nagovoru nasprotno dejala, da ne obstajajo nikakršni dokazi o »zločinskem načrtu«, ampak da je premier ukrepal zakonito v izrednih razmerah reševanja življenj po izbruhu epidemije. Soobtožena sta tudi bivši direktor civilne zaščite Federacije BiH Fahrudin Solak, ki je podpisal pogodbo o nakupu in dejal, da je podjetje Srebrna malina edino ponudilo dobavo ventilatorjev v zahtevanem roku, ter finančna ministrica vlade Federacije BiH Jelka Miličević, ki je obtožena nevestnega opravljanja dela. Sojenje poteka pred sodiščem BiH. To je poleg ustavnega sodišča BiH eno od dveh, ki deluje na zvezni ravni, sicer imata obe entiteti Bosne in Hercegovine, Federacija BiH in Republika Srbska, vsaka svoj pravosodni sistem. Sodišče BiH je nastalo leta 2002 in je imelo nekaj let tudi mednarodne sodnike (zdaj ne več), pristojno pa je za primere, ki se tičejo institucij države oziroma primerov, ki jih sproži zvezno tožilstvo. Praviloma gre za resnejše zločine korupcije, organiziranega kriminala, terorizma in druge. Pred tem sodiščem je potekala tudi večina sojenj zaradi vojnih zločinov. agencije