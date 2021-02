Sreča spremlja priljubljene

Včeraj so slovenski ljubitelji pohištva in pripomočkov za opremljanje doma iz švedske Ikee dočakali svoj dan. Prvič so knjižne police billy, okvirje ribba in modre nakupovalne vrečke frakta lahko kupili na rodni grudi. Kakšen naval kupcev bi pospremil odprtje trgovine v ljubljanskem BTC, če razmere ne bi bile pandemične, ne bomo nikoli izvedeli. Da je bilo povpraševanje veliko, dokazuje dejstvo, da je Ikeina spletna stran začasno klonila pod pritiskom kupcev, ki so si dvourni nakupovalni termin želeli rezervirati že v prvih dneh po odprtju.