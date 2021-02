Starostna meja za OBMP odpravljena – kaj zdaj?

Ustavni sodniki so odločili, da bi moral biti starostni pogoj za oploditev z biomedicinsko pomočjo določen z zakonom in ne zgolj s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Posledica te odločitve je, da v predpisih ni več zapisane starostne omejitve 43 let. Medicinska stroka sicer to mejo zagovarja.