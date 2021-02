Čeprav se morda zdi, da je pandemija koronavirusa postavila svet na glavo, se demografski trendi na to ne ozirajo. Evropa in z njo Slovenija se še naprej pospešeno starata. Demografske spremembe kličejo po hitrem, a učinkovitem in premišljenem ukrepanju, saj se ob pomanjkanju delovne sile, ki preti Evropi, soočamo tudi z njenim staranjem. Slovenija ima v evropski skupnosti eno najnižjih stopenj delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 55 do 64 let. Ta je leta 2018 znašala 47 odstotkov, medtem ko je povprečje v EU 58,7 odstotka.

»V prihodnje bodo uspevale organizacije, ki so med seboj povezane, odzivne in agilne na poslovne potrebe okolja, ter tiste, ki delujejo kompetentno. Vloga starejših zaposlenih je pri tem ključna, saj so prenašalci znanja, ciljne kulture, pravih vrednot in povezanosti v podjetjih,« pravi mag. Janez Žezlina, eden od izvajalcev e-delavnic Zavzeti asi.