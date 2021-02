Desničarski jastrebi so spet poleteli

Včeraj me je »razveselil« dolgo pričakovani uradni tvit koalicijske stranke NSi: »Takoj zatem moramo začeti strukturne reforme, s katerimi bomo okrepili zdravstvo, gospodarstvo, skrb za starejše in znižali davčne primeže za ljudi in podjetja. NSi bo pri tem aktivno sodelovala.« Kolega ga je na twitterju takoj prevedel v ljudem razumljiv jezik, in sicer: »Takoj zatem moramo začeti privatizacijo, s katero bomo privatizirali zdravstvo, gospodarstvo, skrb za starejše in znižali davčne primeže za najbogatejše ljudi in velika podjetja. NSi bo pri tem aktivno sodelovala.«