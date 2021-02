»Ko smo prišli na kraj, je pritekla oškodovanka. Imela je rdeče lase, mislil sem, da je to pač njena barva. Potem pa sem ugotovil, da je vsa krvava. Rekla je, on je to naredil, in pokazala na očeta, ki je ravno prišel iz hiše. On je to potem tudi sam potrdil. Seznanil sem ga s pravicami, ki mu pripadajo kot osumljencu, kolega sta ga vklenila. Potem pa smo se posvetili oškodovanki. Oskrbeli smo jo s prvo pomočjo, in ker se krvavitev kar ni ustavila, jo je odpeljal rešilec,« je včeraj dogajanje v Peči pri Grosupljem 28. maja lani opisoval kriminalist PP Grosuplje Rok Majer. Sodnica Irena Škulj Gradišar ga je kot pričo povabila na predobravnavni narok zoper 74-letnega Ivana Sebanca, obtoženega, da je s sekiro poskušal ubiti svojo 49-letno hčer. Sebanc to zanika, sojenje pa se še ni začelo, ker bi radi prej razčistili, ali je bilo priznanje, ki ga je Majer zapisal v uradnem zaznamku, pridobljeno na zakonit način. Oziroma ali je bil Sebanc pred tem poučen o pravicah, denimo, da ni dolžan odgovarjati na vprašanja ali izpovedovati v svojo škodo.

»Najbolj se spomnim njegovih besed, da mu ni žal, da je to storil. In da jo je še premalo, oziroma da mu je žal le, da tega ni dokončal,« je pričal Majer in dodal, da je Sebanc sam pokazal, kje je sekira, pri tem pa komentiral, da je hči udaril s topim delom. Na vprašanje zagovornika Benjamina Peternelja, na kakšen način ga je seznanil z »mirando«, je odgovoril, da ustno. Pisno obvestilo je treba izročiti osumljenemu v najkrajšem možnem času, običajno to storijo na policijski postaji. Kaj je bilo v konkretnem primeru, ne ve, ker so postopek prevzeli ljubljanski kriminalisti.

»Žalite moje delo!« Peternelj, ki močno dvomi v kriminalistovo vodenje postopka, ga je nato vprašal, ali je bila na njegovo delo že kdaj vložena pritožba. »Veliko,« je odvrnil Majer. »V zadnjem letu? Glede zakonitosti vašega dela?« je nadaljeval zagovornik in dodal, da bi rad ugotovil, ali se pri njegovem delu »pojavlja kak vzorec«. »Pazite, kaj govorite. Žalite moje delo!« je povzdignil glas kriminalist, nakar je vmes posegla sodnica, češ da ne ve, kam vodijo ta vprašanja. Peternelj je odvrnil, da bo to razložil kasneje, ko bo imel predvidoma nove dokazne predloge. A se včeraj to ni zgodilo. Bi pa lahko sklepali, za kaj gre. Majer je namreč tisti kriminalist, zaradi katerega je bila sodnica Ana Testen lani prerazporejena z ljubljanskega okrožnega na kamniško okrajno sodišče. Majer naj bi v uradni zaznamek napisal, da se je neprimerno vpletala v hišno preiskavo, v bližini katere se je povsem slučajno in v prostem času znašla, vodil pa jo je on. Po navedbah Večera v zapisniku o hišni preiskavi tega neprimernega ravnanja ni nihče zabeležil, policistovih navedb naj ne bi potrjevale niti priče. Majer pa naj bi takrat naredil še eno nenavadno potezo, in sicer ovadil odvetnika enega od osumljencev, da ima ponarejeno potrdilo za zastopanje klienta. Potrdilo mu je po pisanju časnika zasegel brez prisotnosti predstavnika odvetniške zbornice, ki bi po zakonu moral biti zraven.