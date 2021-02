Čeprav nekatere stanovanjske bloke ob Povšetovi od bližnjega parka Kodeljevo loči le nekaj deset metrov, pa tamkajšnjim družinam pot do parkovnih površin precej podaljša železniška proga, ki poteka ob zahodnem robu parka Kodeljevo.

Bližnjica zanemarjena in zaraščena

»Trenutno obstaja zelo zanemarjen, blaten, zaraščen in nasmeten prehod pod progo, zato te poti skoraj nihče ne uporablja,« se je na občino obrnil Ljubljančan in zapisal, da morajo do parka nazaj po Povšetovi in progo prečkati pri Novih Poljanah. »Stanovalci in predvsem otroci bi bili zelo hvaležni, če bi uredili ta prehod pod progo,« je še zapisal avtor pobude in predstavnikom mesta predlagal, da podhod tlakujejo ali pa vsaj posujejo, da ne bo blaten in bo pot skozi njega prijetnejša.

Na ljubljanski mestni občini so občana napotili na Slovenske železnice. Zemljišče in podhod namreč nista v lasti in vzdrževanju občine, saj je parcela v zemljiški knjigi opredeljena kot železniška infrastruktura, so pojasnili na magistratu.