Policijske ekipe različnih evropskih držav so nedavno s pomočjo Evropskega policijskega urada (Europol) razbile kriminalno združbo hekerjev, ki so s pomočjo »zamenjav« SIM-kartic lani znane Američane ogoljufali za skupno več kot sto milijonov dolarjev kriptovalut.

»Za tarče so si izbrali na tisoče žrtev, vključujoč znane spletne vplivneže, športnike, glasbenike in njihove družine,« so v sporočilu za javnost po uspešno zaključeni akciji potrdili v Europolu. Mednarodna preiskava je potekala kar eno leto, pri njej pa so sodelovali britanski, ameriški, belgijski, kanadski in malteški varnostni organi. V Angliji in na Škotskem so aretirali osem oseb, starih med 18 in 26 let.

V Zveznem preiskovalnem uradu FBI in v Europolu so že pred časom opozarjali na nov trend goljufij, priljubljen pri kiberkriminalcih. Gre ravno za »zamenjavo« SIM-kartic, pri čemer goljuf svojo kartico zamenja z žrtvino in se tako dokoplje do podatkov o transakcijskih računih ter gesel, denimo za tekoči račun ali kreditne kartice. Kartico najprej deaktivira, nato pa si prenese številko, pri čemer mu običajno na pomoč priskoči kakšen zaposleni pri ponudniku telefonije, navajajo v britanski Nacionalni agenciji za boj proti kriminalu (NCA). Seveda ne gre za fizično menjavo, temveč navidezno, prek spleta. Prej omenjena skupina kriminalcev se je na tak način dokopala tudi do nadzora aplikacij ogoljufanih posameznikov ter spletnih družbenih omrežij, ki so jih z zamenjavo gesel prav tako »ugrabili«. Pri tem so se še malce poigrali, saj so v imenu vplivnežev in zvezdnikov pošiljali sporočila drugim in objavljali vsebino na njihovih uporabniških računih.