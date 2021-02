Če je kdo med kolesarjenjem na relaciji med Delovo stolpnico in Bavarskim dvorom pomislil, da ima v življenju neznansko smolo, ker vsakič najprej stoji pri rdeči luči na semaforju v križišču Tivolske in Dunajske ceste, nato pa še nekaj deset metrov naprej pri hotelu Intercontinental, se je motil. Gre namreč za programirane intervale dveh semaforjev, ki so prekratki, da bi ta odsek običajni kolesarji prevozili v zelenem valu. »Kolesar ima 15 sekund oziroma še malo manj časa, da prečka križišče na Bavarskem dvoru in pride do semaforja pri hotelu Intercontinental, a tam zaradi premalo časa nikoli ne ujame zelene luči,« so ugotovili v Ljubljanski kolesarski mreži.

Zato v društvu predlagajo, da se prestavi interval, tako da se bosta zeleni luči na obeh semaforjih, tako na križišču Tivolske in Dunajske ceste kot pri hotelu Intercontinental, za kolesarje prižgali istočasno in ne v trenutnem razmiku. »Tako bodo imeli kolesarji 15 sekund več, da lahko prečkajo tudi semafor pri hotelu Intercontinental, ne pa kot zdaj, ko vsak kolesar ve, da bo moral, ko se bo prižgala zelena pri glavnem semaforju na Bavarskem dvoru, čez 15 sekund spet stati. To vedenje kolesarje psihično utruja, zato večinoma vozijo skozi rdečo luč, kar pa niti ni nevarno, saj lahko pričakujemo samo pešce, ki prečkajo križišče z leve strani, z desne strani pa ni semaforja, ampak samo stop znak z obvezno smerjo desno, kar pomeni, da mora vozilo vedno ustaviti, če ni prosto križišče,« prometno ureditev podrobno razložijo v Ljubljanski kolesarski mreži. Na odgovor ljubljanske občine, ali bodo intervale semaforjev na območju Bavarskega dvora naredili prijaznejše kolesarjem, še čakamo.

Te dni so v Ljubljanski kolesarski mreži opozorili še na neočiščene kolesarske steze in pasove, ki so po zimskem vzdrževanju še vedno polni peska. Pošalili so se, da je trenutno marsikje urejena steza tudi za gravel in MTB-navdušence in da verjamejo, da bo vnema kmalu minila, tako da bodo »cestaši« dobili nazaj, kar jim pripada, in »makadamarje« izrinili na obrobje mesta. Nepočiščene površine za kolesarje globoko v pomlad so tako kot pozno pluženje snega s kolesarskih površin sicer stalnica ljubljanskega kolesarskega omrežja, prošnje kolesarjev občini, naj bolje poskrbi za oboje, pa se vrstijo prav vsako leto.