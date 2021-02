Tiskovni predstavnik urada tožilca Danny Frost je prejem dokumentov potrdil. Mazars jih je predal takoj, ko je vrhovno sodišče ZDA v ponedeljek zavrnilo obravnavo pritožbe Trumpovih odvetnikov na odločitve sodišč nižje stopnje, da je dokumente treba predati tožilstvu.

Trump je svoje finančne informacije vključno z davčnimi napovedmi skrival pred javnostjo vse od predsedniške kampanje leta 2016, ko je prekršil nepisano pravilo zadnjih nekaj desetletij, da vsi predsedniški kandidati objavijo tovrstne podatke.

Pred volitvami se je izgovarjal na potekajočo davčno revizijo, nato pa trdil, da mu podatkov zaradi zmage na volitvah ni treba objaviti. Njegovi odvetniki so na sodiščih trdili, da ima predsednik imuniteto pred tovrstnimi preiskavami, kar je zavrnilo tudi vrhovno sodišče ZDA s konservativno večino.

Cyrus Vance mlajši je preiskavo začel, potem ko je prišlo v javnost, da je nekdanji odvetnik Michael Cohen pred volitvami leta 2016 poskrbel za plačilo ženskama za molk o spolnem razmerju s Trumpom. Cohen je bil zaradi tega obsojen, ker naj bi šlo za kršitev volilne zakonodaje.

Preiskava se je potem razširila na druge posle Trumpa in njegovega podjetja zaradi suma davčnih utaj in drugih prevar. Med drugim zaradi domnevnega prirejanja številk o premoženju. Ko je šlo za davke, naj bi Trumpova organizacija prikazala manj premoženja, ko je šlo za pridobitev posojil pri bankah, pa več. Samo ocenitev vrednosti posestva Seven Springs v predmestju New Yorka naj bi nihala od med 25 do 50 milijonov dolarjev do med 261 in 291 milijonov dolarjev.