Francija si želi odvisnost od nuklearnih elektrarn v prihodnjih letih močno znižati. Do leta 2035 naj bi 70-odstotni delež s pomočjo povečanja deleža iz obnovljivih virov energije prepolovila. Prvotni cilj je bilo sicer leto 2025, a so ga za desetletje zamaknili. Država ima sicer 56 tlačnovodnih reaktorjev - več jih je na svetu le v ZDA, namreč 85.

Tamkajšnji organ za jedrsko varnost ASN je sporočil, da lahko 32 elektrarn, ki so bile večinoma zgrajene v 80. letih prejšnjega stoletja in imajo proizvodno moč 900 megavatov, obratujejo še eno desetletje. S tem je regulator njihovo življenjsko dobo podaljšal na 50 let. Kot navaja AFP, nukleark tako še ne bodo izklopili v tem desetletju, nekaterih niti do konca naslednjega.