V Inštitutu 8. marec so v manj kot enem tednu zbrali več kot 5000 podpisov pod predlog sprememb kazenskega zakonika, ki bi uzakonil model ja pomeni ja. Računali so, da bi ravno danes lahko predlog zakona tudi formalno vložili v DZ, a jih je prehitela vlada, saj je na sredini večerni seji sprejela svoj predlog sprememb in ga vložila v parlamentarno proceduro.

V Inštitutu 8. marec so razočarani, saj menijo, da je vlada s tem razvrednotila tako prizadevanja prostovoljcev, ki so zbirali podpise pod zakon, kot podpisnikov, ki so s tem demokratično izrazili svojo voljo. »"In namesto, da bi vložili zakon, ki ga je podpisalo več kot 7000 ljudi, danes razlagamo žrtvam, da so bile ponovno izigrane, in ljudem, da njihovi podpisi nimajo vrednosti,« je na današnji novinarski konferenci navedla direktorica inštituta Nika Kovač.

Ob tem so se na inštitutu obregnili tudi ob upravne postopke ob zbiranju podpisov. Digitalno oddane overjene podpise morajo namreč upravne enote natisniti in požigosati, nato pa dostaviti inštitutu in tako so nanje čakali več dni. Na upravnih enotah in na ministrstvu za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, so jim pojasnili, da hitreje zaradi kadrovskih težav ne gre. Glede na to, da so predlog zakona, ki ga je vložila vlada, pripravili na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi ministrica stranke SMC, ki ji pripada tudi minister Koritnik, se sprašujejo, »če je prišlo do namernega zavlačevanja v tem demokratičnem procesu,« je dejala Kovačeva.

Ne glede na to, da jim je vladna poteza dala občutek, da so bila njihova prizadevanja zaman, pa danes ugotavljajo, da temu ni tako in da so se v družbi s tem, ko se je začelo o tem govoriti, zgodili tektonski premiki. Prav tako bodo v inštitutu podprli vsakršen zakon, ki prinaša model ja pomeni ja. »Ta predpostavlja nedotakljivost človekovega telesa, dokler v to svobodno ne privolimo,« so povedali na inštitutu.

Ker z vladnim predlogom še niso bili seznanjeni, je njihov predlog danes v DZ vložila skupina opozicijskih poslancev iz vrst LMŠ, SD, SAB in Levice. Tudi v teh strankah vladi očitajo, da ni ravnala pošteno. Po besedah Bojane Muršič (SD) jih žalosti dejstvo, da je bil zakon sprejet na tiho, saj ni bil niti na dnevnem redu vlade. V takšnem ravnanju vidi boj za politični prestiž, ki pa ga po njenem mnenju ne bi smelo biti. Tudi Nataša Sukič (Levica) to vidi kot »samopromocijsko potezo vlade, ki je s tem ponovno pokazala svojo držo do nevladnih organizacij in civilno-družbenih iniciativ«.

Alenka Bratušek (SAB) je razočarana nad ministrico Lilijano Kozlovič, ki bi po njenem mnenju morala danes skupaj z njimi javno podpreti voljo ljudi. Jerca Korče (LMŠ) pa je spomnila na sredin poziv vlade k sodelovanju in dejala, da je le dan po tem vlada »po desni prehitela civilno družbo«. Tudi opozicija do izjave z vladnim predlogom še ni bila seznanjena, na ministrstvu za pravosodje pa so pojasnili, da so kljub drugačnim stališčem v preteklosti tudi v njihov predlog vnesli model samo ja pomeni ja. Tako lahko v nadaljevanju parlamentarnega postopka pride tudi do združitve zakonskih predlogov, so danes potrdili v opoziciji.

Kot so namreč pojasnili v sporočilu po seji vlade, predlog prinaša spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na način, da za obstoj kaznivega dejanja posilstva ne bo več nujno, da je storilec uporabil silo ali bo z njo zagrozil, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu upirati. Oseba mora pred kakršnim koli spolnim dejanjem s tem soglašati, privolitev pa je po predlogu novele opredeljena kot posledica svobodne volje osebe.