Pahor se je s tem ob robu obiska Novega mesta odzval na vprašanja glede sredinega srečanja s predstavniki parlamentarnih strank, poziva predsednika LMŠ Marjana Šarca, da se odzove na retvitanje premierja Janeza Janše o koranu, na zavrnitev Ukoma glede financiranja STA in poziva evropskega komisarja za pravosodje, naj Slovenija potrdi slovenska člana evropskega javnega tožilstva.

Predsednik republike je ocenil, da je bilo sredino srečanje s parlamentarnimi strankami koristno in da je treba s sodelovanjem nadaljevati, ima pa vsakdo pravico do svojih stališč. »Osebno ostajam prepričan, da kolikor je to težko, je treba v politiki sodelovati – ne zato, ker imamo enaka stališča, ampak prav zato, ker imamo različna stališča. Šele to daje smisel seveda iskanju skupnih ocen,« je dodal v odzivu.

Po njegovem mnenju je treba v tem času vse napore usmeriti v izhodno strategijo iz epidemije, se osredotočiti na okrevanje in glavne cilje predsedovanja Svetu EU. Vse druge stvari pa so po njegovi oceni take narave, »da jih je treba opraviti čimprej, brez velikih polemik«. Mednje spada tudi imenovanje tožilcev in financiranje STA, ki ima posebno poslanstvo in mora biti zato tudi financirana, je dodal. Brez nesoglasij pa se je treba osredotočiti tudi na druga vprašanja, »ki ne smejo biti take narave, da nas delijo, ampak nas morajo povezovati«.