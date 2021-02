V Bosni in Hercegovini so zaradi deževnega vremena v zadnjem mesecu močno narasle reke in s seboj odnesle na tone odvrženih smeti ob njihovih bregovih. Najbolj kritično je ob meji s Srbijo, kjer je gladina Drine že več tednov preplavljena s plastenkami, sodi, avtomobilskimi gumami, pohištvom in ostalimi odpadki.

Po besedah okoljevarstvenikov po reki in njenih pritokih plavajo celi otoki smeti, ki svojo pot končajo pri jezu hidroelektrarne v bližini mesta Višegrad. »Gre za težavo ogromnih razsežnosti. Vse institucije in ljudi, ki lahko pomagajo, pozivam k ukrepanju.« svari Dejan Furtula iz Eko Centra Višegrad.

Čeprav so lokalne oblasti že ukrepale, pa se smeti kopičijo hitreje, kot jih uspejo odstraniti. Kot opozarja Furtula, bodo mikroplastika in toksini v odpadkih končali v prehranjevalni verigi in tako resno ogrozile zdravje ne le živali, temveč tudi prebivalstva. »V nevarnosti je celoten ekosistem. Tu vsi uživamo ribe,« dodaja Furtula.

Oblastem je ta teden na pomoč priskočilo podjetje iz Nemčije Collectix, ki je pripeljalo posebno plovilo za pobiranje odpadkov. »V naslednjih 14 dnevih se bomo trudili na vso moč, da iz reke poberemo čim več smeti,« obljublja soustanovitelj podjetja Cristian Feigel.