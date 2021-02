Štiriindvajsetletni Danec, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, ni bil nevaren v skupnem seštevku, favoriti pa so ga v zaključku etape spustili naprej. Med seboj so nato obračunali v ciljnem sprintu po 21,5 kilometra dolgem vzponu, najboljši med njimi pa je bil znova Pogačar. Tretji je skozi cilj pripeljal njegov najbližji zasledovalec Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers). Za Vingegaardom sta zaostala tri sekunde.

Dvaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima pred nadaljevanjem preizkušnje 45 sekund prednosti pred Yatesom, tretji pa je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki zaostaja minuto in 12 sekund.

Do konca dirke po ZAE sta sicer ostali še dve ravninski etapi, v katerih bodo favoriti morali paziti zgolj še na morebitni bočni veter, da ne bi prišlo do večjih razlik. Pogačarjevo moštvo UAE Team Emirates je na čelu z rojakom in pomočnikom Janom Polancem že danes zelo dobro ščitilo vodilnega na dirki.

V petek bo na sporedu 165 kilometrov dolga sprinterska etapa od Deire do Palm Džumejre. Dirka po ZAE se bo končala v soboto s sprintersko etapo po Abu Dabiju.