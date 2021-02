Jani Kovačič o tem, da se je v zavetrju covida zgodil državni udar

»S korono nam hočejo vzeti svet in s policijo ulice. V zavetrju covida se je zgodil državni udar, katerega posledica sta teror in prestrašenost poslancev. Ulica lahko le z vztrajnostjo in množičnostjo premaga inercijo parlamenta. Upam, da niso bile predlanske volitve zadnje in da nas ne čaka Mussolinijev scenarij. Za zdaj, kot kaže, denar še priteka iz "neznanega kraja ob neznani uri".«