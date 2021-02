V kvalifikacijah je v ženski konkurenci nastopilo 112 tekmovalk, v moški kar 159, slovenski kvartet pa je bil le polovično uspešen. V četrtfinale sta se po pričakovanju uvrstili Anamarija Lampič (14. mesto, + 7,18 za zmagovalko, Norvežanko Johanno Hagstroem) in Eva Urevc (24. mesto, + 9,43), brez napredovanja pa sta – prav tako po pričakovanjih – ostala Vili Črv (48. mesto, + 18,14 za zmagovalcem, Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom) in Janez Lampič (55., + 18,95). Med po 30 najboljšimi v obeh konkurencah so bili tekači in tekačice iz enajstih različnih držav, največ predstavnikov pa je imela Norveška – po pet tako pri moških kot pri ženskah.

Na 1,2 kilometra dolgi progi v Oberstdorfu, ki so jo prireditelji ponoči solili, že pred tem pa razširili ciljni sprint, je Anamarija Lampič v svoji skupini prepričljivo osvojila prvo mesto. Uspel ji je izjemen start, toda po polovici proge je padla na tretje mesto. Kljub temu je na drugi (zadnji) vzpon spet prišla na vodilnem položaju, ki ga je zadržala do cilja pred drugouvrščeno Švedinjo Linno Svahn. Slabo pa je svoj nastop v naslednji skupini opravila druga Slovenka Eva Urevc, ki si je zaradi toplega vremena skrajšala spodnji del dresa do kolen in kot edina tekla v »kratkih hlačah«. A tudi to ni pomagalo, kajti že takoj po startu je padla na šesto (zadnje) mesto v skupini, na katerem je ostala do konca, za zmagovalko, Švedinjo Jonno Sundling, pa je zaostala za skoraj 13 sekund in z najslabšim časom med trideseterico (Lampičeva je imela četrtega) končala s tekmovanjem.

Med elitno dvanajsterico v polfinale se je uvrstilo vseh pet Norvežank, prav tako vse štiri Švedinje, poleg Skandinavk pa so imele po eno predstavnico še Slovenija (Anamarija Lampič), Finska (Katri Lylynpera) in Nemčija (Laura Gimmler). V prvi skupini, ki so jo strokovnjaki označili za finale pred finalom, je Lampičeva znova odlično startala, a na prvem vzponu padla na tretje mesto, na drugem pa po rahlem zdrsu na četrtega. V ciljnem sprintu sta bili najhitrejši Jonna Sundling in Norvežanka Maiken Caspersen Falla (+ 0,30), ki sta se neposredno uvrstili v finale. Za njima sta ciljno črto prečkali norveška tekačica Ane Appelkvist Stenseth (+ 0, 36) in Anamarija Lampič (+ 0,44), ki sta morali na »čakanje« na razplet druge skupine. Ta je bila precej počasnejša, tako da sta Stensethova in Lampičeva napredovali v finale kot srečni poraženki, brez finala pa sta ostali favorizirani švedski tekmovalki Maja Dahlqvist in Linn Svahn.

V sončnem vremenu in temperaturi več kot 15 stopinj Celzija je bila v ženskem velikem finalu Slovenka edina neskandinavska tekačica, kajti družbo v boju najboljše šesterice za tri kolajne so ji delale tri Norvežanke in dve Švedinji. Lampičeva, dobitnica letošnjega malega kristalnega globusa v sprintu, je lovila svojo prvo kolajno v posamičnem sprintu na svetovnih prvenstvih in skupno drugo po srebru v ekipnem sprintu s Katjo Višnar v Seefeldu 2019. V finalu je Lampičeva startala slabše kot na prejšnjih preizkušnjah, na prvem vzponu je bila šele peta (predzadnja), na drugem pa je le pridobila eno mesto. Po zadnjem spustu je prestavila v višjo prestavo in spet je bila v igri za kolajno. S fantastičnim ciljnim sprintom, v katerega se je izstrelila kot raketa, je 25-letnica iz Valburge najprej pritekla na tretje mesto, nato pa je sledil dvoboj z Norvežanko Maiken Caspersen Falla, medtem ko je že bilo jasno, da bo svetovna prvakinja postala Švedinja Jonna Sundling.

O srebrni kolajni je na koncu odločal fotofiniš, ki je pokazal, da je bila Falla le za pičle tri stotinke sekunde hitrejša od Anamarije Lampič. Ta je postala druga Slovenka v zgodovini, ki je osvojila kolajno v posamičnem sprintu na svetovnem prvenstvu: pred njo je to uspelo Petri Majdič, ki je bila srebrna leta 2007 in bronasta leta 2011. Lampičeva bo med najresnejšimi kandidatkami za kolajno tudi na nedeljskem ekipnem sprintu, kjer bo nastopala skupaj z Evo Urevc.