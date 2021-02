V Sindikatu novinarjev Slovenije navajajo, da sedmi protikoronski zakon določa, da se za opravljanje javne službe STA v letu 2021 zagotovijo sredstva iz letošnjega proračuna v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za letošnje leto, ne glede na to, ali je STA z ustanoviteljem sklenila pogodbo ali ne.

Sindikat opozarja, da je zakonodajalec izrecno predpisal, da bo ustanovitelj svoje obveznosti do javne službe izpolnil ne na podlagi pogodbe, ampak neposredno na podlagi zakona.

Tako obsojajo nadaljevanje vladnih pritiskov na institucionalno in uredniško neodvisnost STA in ogrožanje obstoja javne službe z odtegovanjem in pogojevanjem proračunskih sredstev.

Ukom je namreč zavrnil plačilo januarskega zahtevka STA za opravljeno javno službo, saj navaja, da za to nimajo pravne podlage, ker pogodba za opravljanje javne službe STA med Ukomom in STA letos ni bila podpisana.