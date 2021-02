Mali električni kompaktnež hongguang mini EV, ki ga od lanskega leta dalje izdeluje največji kitajski avtomobilski proizvajalec SAIC Motor in je nastal v sodelovanju z ameriškim General Motors, se je pretekli mesec na Kitajskem prodajal še enkrat bolje kot najbolje prodajani Teslin model 3. Tamkajšnje kupce je prepričal predvsem s svojo ceno, saj vstopni model stane vsega 3700 evrov, nadgrajena različica s klimatsko napravo pa 400 evrov več.

»Kitajska ima kar nekaj proizvajalcev majhnih in poceni električnih vozil, a večina je slabe kakovosti in niso privlačna širšemu trgu. Hongguang mini EV je prvi model, ki ga je izdelalo večje podjetje in cilja na kupce, ki iščejo pravi avto,« je prepričan Sam Forecast iz Auto Forecast Solutions

Čeprav ima Hongguang Mini EV mnogo slabšo baterijo od Teslinih modelov, z njimi pa se ne more kosati niti po dosegu in zmogljivosti, je štirikolesnik na račun svoje priročnosti in nizke cene pretekli mesec s 25,778 prodanimi primerki zasedel vrh najbolje prodajanih vozil na alternativni pogon na Kitajskem. »Kitajska vlada je zelo resna v svoji nameri zmanjšanja onesnaženosti in postaja vodilni globalni igralec pri sprejemanju in promociji inovativnih električnih vozil,« je za BBC dejal generalni direktor podjetja China Market Research Group Shaun Rein.

Hongguang Mini EV, čigar doseg znaša okoli 120 kilometrov, najvišja hitrost pa ne presega 100 kilometrov na uro, se je zgolj v drugi polovici lanskega leta prodal v 112.000 primerkih. Zaradi visokih prodajnih številk naj bi pri SAIC Motor zato resno razmišljali tudi o prodoru na evropski trg. A kot opozarjajo poznavalci, utegne biti njegova cena zaradi evropskih okoljevarstvenih standardov še enkrat višja.