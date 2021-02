Dragić se je poškodoval 5. februarja, ko je Miami s 122:95 ugnal Washington Wizards. Ljubljančan je tedaj igral v prvi peterki in v 22 minutah zbral devet točk, štiri podaje in štiri skoke, vendar si je v tretji četrtini poškodoval levi gleženj in bil potem dolgo na seznamu poškodovanih. Na njem ni bil več pred dvema dnevoma v gosteh pri Oklahoma City Thunder, ko je vročica zmagala s 108:94.

Trener Erik Spoelstra se je na petem mestu večne lestvice trenerjev NBA po zmagah v rednem delu izenačil z Redom Holzmanom, oba sta pri številki 667. Ponovno sta bila uspešna Jimmy Butler in Bam Adebayo. Prvi je bil na pragu trojnega dvojčka s 27 točkami, 10 podajami in osmimi skoki, Adebayo pa je končal z 19 točkam in 12 skoki. Na drugi strani sta za Raptors po 24 točk zabeležila Kyle Lowry in Fred VanVleet.